全球通貨膨脹居高不下，美國升息在即，加上近日來俄羅斯與烏克蘭地緣政治衝突的肅殺氣氛，原物料行情雖然漲跌不一，但共同點則是波動性增強！CRIF中華徵信所認為，國際原油價格上看120美元並非不可能，並促使全球通貨膨脹再創高峰；而通貨膨脹若壓不下去，那麼黃金價格則可能一飛沖天再攻2020年8月3日所創下的2075美元，並且可望突破2100美元。

CRIF中華徵信所認為，若2022年的原物料行情在第一季看不到終點，可能出乎大多數國際經濟研究機構的所預期的更為強勁。甚至原物料行情在第二季也不會和緩，可能要到第三季初或第三季中期行情才會歇息。

CRIF中華徵信所指出，針對原物料行情高漲為台灣可能所帶來的危機，必須謹慎看待。因為台灣去年的消費者物價指數僅上升2.01%，但是躉售物指數上升幅度則高達8.9%，顯示代表企業高漲的營運成本，尚未完全反應到消費者端，今年萬物皆漲的情況恐難避免。同時值得注意的是，我國去年進口總額3810.22億美元，較2020年的2861.48億美元，增加948.74億美元，進口成長率高達33.2%，遠高於出口成長率的29.4%；其中電子零組件進口增加217.7美億元，礦產品更增加229.55億美元（原油進口額198.40億美元，就較2020年增加73.35億美元），兩者合計447.25億美元，就占了去年進口增長的47.14%，顯示除了電子業的關鍵零組件成本上升外，原油、鋼鐵等原物料價格的大漲才是帶動進口總額成長的最大元兇。

CRIF中華徵信所分析，去年中油平均購油成本粗估約在每桶67.71～67.89美元，目前看來今年原油價格將維持在每桶80美元以上，那麼我國進口原油總額約會成長13%，但若有一到兩季維持在90美元以上時，進口原油總額可能成長15%～17%。萬一今年國際原油價格有一到兩季維持100美元以上，台灣的通貨膨脹速度會超乎想像。如果要壓低原物料進口成本，那麼新台幣可能就要以升值維持強勢來應對。