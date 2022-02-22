台股今（22）日收盤重挫252點，萬八大關失守，證交所下午發新聞稿指出，近期國際股市受到俄烏情勢緊張及美國通膨高漲等因素影響，出現較大的回檔修正，台股本週因國際局勢變化，可能會有較大幅度的震盪走勢，惟由目前各項數據觀察我國經濟基本面及台股上市公司的表現，應尚屬穩健，投資人不必過度驚慌。

證交所指出，近2年全球經濟普受疫情影響，我國則因防疫政策得宜，經濟基本面仍持續有優異的表現，2021年經濟成長率高達6.1％，而上市公司營收及獲利持續成長，依上市公司公告2021年前三季稅後淨利已超過2020年全年，而2021年全體上市公司營收38.16兆元，較2020年同期成長5.03兆元，成長達15.19％。

另外，依據上市公司公告2022年1月最新公告營收，1月全體上市公司營收3.34兆元，較2021年同期成長2735億元成長率為8.92％，較2020年同期則是成長8723億元，成長率達35.33％。

證交所強調，上市公司的優異營運表現為支持股市上漲主要動能，營收全面性成長，也讓國內的產業基礎更加堅實有韌性；展望未來，隨各國疫苗施打日漸普及，全球經濟活動可望逐步恢復正常，相信供應鏈問題亦可獲得改善，目前各主要預測機構咸認今年國內經濟成長率仍可達4％以上，投資人對於台股及台灣的經濟基本面應有信心。

證交所表示，希望全體投資大眾勿恐慌，應理性分析相關情勢，證交所將密切注意相關國際事件對總體經濟及台股表現之影響，倘股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施，並呼籲投資人應冷靜分析情勢，決定長期的投資策略。

另外，證交所會揩出，確保上市公司的各項資訊發布不會延遲，並督促上市公司確保資訊傳達的及時性，密切注意上市公司受到國際事件的相關影響，盡力確保投資人權益。