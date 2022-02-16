法國奢侈品牌路易威登(LV)在中國的發言人周二指出，LV將在周三於全球範圍提高產品售價，以反應製造和運輸成本的增加。

LV為法國LVMH集團旗下明星品牌，LV將成為今年時尚產業第一個廣泛調升售價的大品牌。而調漲售價也可在成本上漲之際保護公司獲利率。

發言人表示，漲價將遍及LV在全球的商店，以及包括皮件、時尚配件和香水等產品。但公司沒有說明漲價的幅度，僅指出不同產品會有所不同。價格的調整考慮到生產成本、原材料、運輸和通膨的變化。

追蹤奢侈商品市場的網站PureBop援引了猜測，指低端市場商品的增幅將為4%左右，高端市場平均增幅將在15%至18%之間。

中國社群媒體的一些微博作者說，在中國，Capucines和Neverfull型款的手提包目前售價分別在人民幣4.65萬和1.2萬元，漲幅將在20%，但沒有援引消息來源。

LVMH集團2021年銷售和獲利都創新高，老闆Bernard Arnault曾在一月指出，在通膨的環境下，集團有足夠的迴旋空間提高售價，但必須是合理的。

在新冠病毒疫情期間，奢侈品公司一直受益於高端時尚市場需求的飆升，並推動品牌的更加高級化。

香奈兒曾在去年三次調升手提袋售價，其經典Flap包目前售價在8200美元，較疫情爆發前的2019年貴上3000美元，漲價近60%。