面對國內物價翻騰，國營事業台糖去年底在蜜鄰便利超市推出「平價專區」，凍漲肉、糖、沙拉油等價格，平價區後來延長到3月底。不過，由於缺櫃海運費持續高漲，公司坦言正評估，4月起視當時原物料狀況，適度反映調整部分商品售價，尤其是進口的外購商品。

台糖平價專區包含罐頭、沖調飲品、水餃、包子、火鍋餃、咖啡、捲心酥，以及小包裝冷凍豬肉等。原本只到今年2月15日元宵節不漲，後來延長到3月底。

目前台糖3公升沙拉油維持每瓶169元，小包裝砂糖每公斤36元不變，穩定物價，只是進口成本持續上升，台糖坦言壓力很大。

國內砂糖51％由台糖供應，49％為進口糖，台糖說，雖近期進口成本變化不大 ，但民間一包砂糖已調到42元左右，高過台糖6元。另國際大豆原物料漲，光是去年第4季到今年1月，在沙拉油上就虧損3000萬。如果不調漲，今年帳面數字會更往上墊加。

不僅沙拉油，台糖2公斤裝葵花油、芥花油不能調整，已經與超市通路其他品牌零售價價每罐差上15到20元。

台糖表示，主要是許多原物料從國外上口，但海運船費調的非常驚人，也叫不到貨櫃。而像台糖外購商品玉米粒、鳳梨罐頭，國外已調高售價15％到20％，「這是很恐怖的事！」

雖然台糖表示，身為國營事業，能撐就撐，共體時艱。但內部確實也正在評估，3月底後視國際原物料情況，反應調整部分商品價格，像是上述說的外購商品。至於自家的沙拉油、砂糖是否調整，台糖說，儘量配合物價會報小組政策，可是也會看進口成本。