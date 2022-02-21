大同技術學院指控台糖強硬扣押該校公告地價近10億的土地與校舍，與所欠債務不符比例。台糖21日澄清，該校積欠台糖位於嘉義縣共13筆土地之使用權利金，經多次催繳未果，遂訴諸法律，除存款外，台糖另申請查封該校部分土地與建物等不動產，非全部校地與校舍，沒有該校對外宣稱強硬扣押近10億校產，而該校經此一歷後已補足存款，後續待法院核發收取命令，台糖可向銀行收取積欠款項，案情即可獲解落幕。

台糖指出，大同技術學院於民國90年設定地上權，使用台糖位於嘉義縣朴子市小糠榔段糠榔小段54地號等共13筆土地(期限50年)，作為太保校區用地。該校歷年繳租均正常，惟去(110)年10月16日未依約繳清次20年權利金1452萬餘元，經多次催繳，或提供分期計息繳納方案，該校仍未如期支付，台糖只得透過法律途徑求償，確保債務之履行，以維護公司權益。

台糖補充，台糖於去年11月29日申請查調該校銀行存款及相關不動產等財產，今年1月26日向嘉義地院聲請強制執行，並預計3月2日至該校指界查封，而為確保債務全數受清償，除存款外，台糖有另申請查封嘉義市彌陀路校區土地5筆及建物8筆等部分不動產，非全部校地與校舍，亦非該校對外所宣稱強硬扣押近10億校產。後該校聞訊後緊急存入可足額繳清欠款現金，法院對不動產部分解除查封，所以無實際扣押校產之情形，而該校不動產被查封期間，並未影響師生權益及學校運作。

台糖強調，身為國營事業，公司業務推動依循法令規定，遇公司權益或名譽受損時，積極尋求正當、合法之法律途徑處理，是維護公司權益及形象，亦是保障國家及全民的利益。