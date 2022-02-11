中國人民銀行在最新報告專欄中提到，預計2022年會保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，該機制將蘊涵保持宏觀槓桿率在2022年內基本穩定。

人行11日發表「2021年第四季度中國貨幣政策執行報告」，當中指出，下一階段，穩健的貨幣政策要靈活適度，加大跨週期調節力度，增強信貸總量增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，此匹配機制本身就蘊含有保持宏觀槓桿率基本穩定之義。預計隨著經濟進一步恢復發展、內生增長動力不斷增強，2022年大陸宏觀槓桿率將繼續保持基本穩定。

報告提到，在目前的流動性管理框架下，人行盯住市場利率開展操作，無論影響銀行體系流動性的各種因素如何變化，人行都會靈活運用多種貨幣政策工具及時應對，保持流動性合理充裕。

報告指出，人行會科學安排到期節奏進行跨週期流動性管理，根據調控需要對一些到期工具進行適度續做。從市場角度來說，觀察流動性鬆緊程度最直觀、最準確、最及時的指標是市場利率，判斷貨幣政策姿態也應重點關注公開市場操作利率、MLF 利率等政策利率，以及市場利率在一段時間內的總體運行情況，而不宜過度關注流動性數量以及公開市場操作規模等數量指標。