中國十三屆全國人大和政協「兩會」將於3月5日和4日召開。花旗在最新報告中指出，預計政府工作報告將設定2022年經濟增長目標在5％以上、赤字率為3.2％，結構性改革將繼續，但在換屆之年更多政策重心將放在穩增長上。

報告並預計，為了支持基建投資，新增專項債額度可能從2021年的人民幣（下同）3.65兆元上調至3.8兆元；城鎮新增就業和城鎮調查失業率目標仍然維持在1100萬人和5.5％，居民消費價格漲幅目標亦維持在3％。

報告指出，預計兩會對於宏觀政策的定調和中央經濟工作會議一致，鑒於當前經濟增長動能減弱，兩會關於增長目標、財政政策和房地產政策的措辭將成為關注焦點。

報告預計，政府會推開新一輪減稅降費，目標在2兆元；還會推出政策支持家庭消費。

同時，穩健的貨幣政策保持靈活適度，維持貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配的表述，但不會再強調「保持宏觀槓桿率基本穩定」。

房地產方面重申「房住不炒」，但會強調「因城施策促進房地產行業平穩健康發展」。

在中國換屆之年的2022年，「穩」不僅是個經濟問題，亦是個政治問題。「三重壓力」之下，2022年中國經濟料正式開啟「5時代」，分析人士預計實際增速在5.5％左右；而政府依然會設定一個增長目標，料在5％以上。

今日公佈的1月通膨資料遜於預期，凸顯了消費的疲軟。中國宏觀政策進一步寬鬆可期。

中國財政部已經提前下達2022年新增地方債限額1.79兆元，其中專項債1.46兆元、一般債3280億元。