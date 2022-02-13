美股道瓊工業指數在近兩個交易日大跌逾千點，使包括台股內全球主要股市皮皮剉；業內預期，台股甫在近期強勁反彈至萬八之上，高檔逢利空的抗跌韌性仍待嚴酷考驗，短期盤勢逢國內、外消息變數風險，包括俄烏局勢緊張等4大利空，與半導體Q1淡季不淡、原物料蠢動等6大利基互尬，高檔震盪難免，個股強者恆強或弱者恆弱趨勢漸凸顯，不宜漠視。

據業內整理的4大利空因子如下：

1.俄烏局勢持續緊張，戰事一觸即發？使俄羅斯與烏克蘭主供的相關半導體關鍵材料或出現缺口危機，不宜輕忽。

2.國際油價持續大漲，誘因包括俄烏緊張、疫後需求與北美景氣強勁復甦等，刺激原油直逼每桶100美元大關，將使通膨火上加油。

3.美股道工業指數連續兩個交易日大跌，合計下修1030點，而科技股為主軸的那斯達克及費城半導體兩大指數也係重災區。

4.美Fed（聯準會）在三月升息2碼機率高漲，而且今年連續大幅升息趨勢未變，全球資金緊縮將牽制股市資金行情。

另外，據業內評估短期6大利基因子如下：

1.半導體淡季不淡，包括晶圓代工、矽晶圓與IC設計等元月營收仍靚，大股東也多對2022營運予審樂觀看待。

2.貨櫃三雄長榮、萬海與陽明元月營收優異，同步創下歷史新高，首季EPS再登峰可期。

3.原物料蠢動，包括造紙（紙漿）、鋼品（不鏽鋼）、玻璃、中間塑化原料（5大泛用樹脂），值得注意。

4.民生物價及大宗物資欲小不易，防通膨概念股崛起。業內建議，投資人可以關注資產、原物料、能源、金融等抗通膨概念股，包括裕隆、台肥、南紡、東聯、富邦金、國泰金、中信金與元大金等值追蹤。

5.疫情雖緊，但輕症似愈趨朝流行感冒格局處理，使疫後報復性消費潮尤其是海外旅遊、相關親子遊樂區、航空等產業的轉機氣象，值持續留意。

6.存股族或小額投資人或基金投資人等可留意包括REITs、基礎建設行業及大宗商品基金等。