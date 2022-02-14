硬碟領導品牌台灣東芝電子零組件股份有限公司（下稱Toshiba）近日宣布，2021年硬碟出貨量及出貨容量分別成長4％和61％，總出貨量為5468萬個單位，容量共187.24EB。近線、企業級效能型硬碟、桌上型／消費電子類硬碟產品出貨量及出貨容量皆穩定增長，其中又以近線硬碟居應用之首，出貨量大增73％、出貨容量飛漲114％。

除此之外，Toshiba在2021第四季的單季近線硬碟出貨量也創下新高，突破290萬個單位，出貨總容量為33.93EB，較去年同期成長94％以上。Toshiba在八項領域的年增率均領先業界，亦是2021年唯一出貨量成長的硬碟公司。

IDC研究總監Ed Burns指出，Toshiba不斷投入近線領域，並在2021年第四季的近線硬碟單位出貨量上反映出成果，創下亮眼新紀錄。Toshiba掌握頂尖科技，包括FC-MAMR（磁通控制—微波輔助磁記錄技術）和MAS-MAMR（微波輔助切換—微波輔助磁記錄技術）等，均能進一步強化在近線硬碟市場的競爭力。

TRENDFOCUS副總裁John Chen表示，Toshiba在眾多領域的年增率均超越群雄，關鍵是在市場逆境中發揮優越執行力，因應需求變遷，向市場推出具競爭力的產品，隨著先前受疫情影響的限制逐漸緩解，Toshiba將更積極地在2022邁向更多里程碑。

台灣東芝電子零組件股份有限公司儲存裝置事業部總經理南野裕一表示，Toshiba努力不懈，持續研發產品和技術，以滿足客戶不斷提升的容量需求。Toshiba所研發的各項新技術，例如FC-MAMR（磁通控制—微波輔助磁記錄技術）和MAS-MAMR（微波輔助切換—微波輔助磁記錄技術）等，都是奠定下一代產品的重要基礎。

身為全球性科技品牌，多年來Toshiba始終秉持創新精神投入儲存產業，提供全方位的硬碟產品，滿足企業、數據中心、監控、客戶消費端的市場儲存需求。Toshiba依據四大市場領域的客戶需求，提供創新儲存方案，AL系列著重於企業效能、MG系列符合企業容量和數據中心需求、MQ系列涵蓋客戶對行動式硬碟的各種用途需求，而DT系列則適合監控與傳統桌上型客戶端用途。