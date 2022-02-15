中光電（5371）召開線上法人說明會，受惠於全新微投影機種進入量產，影像產品預估整體出貨量可望較前一季成長一到二成，營運表現淡季不淡。淡季效應及春節假期影響之下，節能產品第一季整體出貨量將減少一成左右。

中光電去年第四季合併營收為151.15億元，受惠於旺季效應，較第三季成長15.9％，並較去年同期成長31.5％。合併毛利率較前一季之18％減少0.9％至17.1％，主要係產品組合差異所致。合併營業淨利為5.66億元，季減8.1％，但較去年同期大幅成長172.7％。合併稅後淨利為5.35億元，季減9％%，年成長42.5％。歸屬母公司股東之淨利為5.27億元，季減7.4％，年成長26％，基本每股盈餘為1.35元。

累計2021年合併營收為498.33億元，在兩大產品線營收皆較去年成長帶動下，年增17.4％，營業利益為16.46億元，年成長138％，稅後淨利20.39億元，歸屬母公司股東之淨利20.32億元，分別較去年同期成長46％及30％，每股盈餘為5.12元。

針對今年第一季營運展望，總經理林惠姿表示，由於淡季效應及春節假期影響，節能產品第一季整體出貨量將減少一成左右。

雖然第一季是傳統淡季且有春節假期，但由於全新微投影機種進入量產，林惠姿預估整體出貨量可望較前一季成長一到二成。