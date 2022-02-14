融程電（3416）元月營收1.75億元，年減10.5％，主要受缺料、塞港等因素影響，但仍寫下歷史同期次高紀錄。公司表示，目前客戶拉貨動能不墜，訂單能見度明確，今年營運維持雙位數成長目標，成長動能強勁，預期首季業績「先蹲後跳」，將較去年同期成長。

公司表示，由於部分訂單缺料、海運塞港、工作天數減少等因素影響，交貨時程遞延，無法及時滿足訂單，導致元月營收低於去年同期，且去年12月基期較高，月減幅度達27.2％。

融程電在多項指標性大單入袋後營收持續放大，目前針對上半年交貨訂單積極備料趕貨，致力維持公司原訂成長目標。此外，隨著營收顯著成長，預期有助於規模經濟增加及生產效率提升，將可抵消整體產業面臨供應鏈吃緊的影響。因為規模經濟增加，採買原料成本下降，提前規劃備料，因此公司目標維持2021年的毛利率。

展望後市，融程電的強固型平板業務將持續聚焦四大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、車載行動電腦，與醫療保健。除強固平板的貢獻之外，強固筆電也加入營收的挹注。

另外，融程電積極投入公共安全應用雲端整合解決方案，針對客戶數位轉型應用服務，類比轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整之解決方案，也會讓公司持續擴大營運版圖。

公司預期，在多重成長引擎挹注之下，目標未來五年營收每年皆維持穩定成長，營運將再締新猷。