文曄(3036)去年業績衝高，有實力挑戰有史以來首度賺進一個股本，今股價逆勢抗跌，一度大漲9%，最高達98.9元，文曄光是在2022年股價波段漲幅就達34.56%。

文曄去年受惠疫情帶動數位轉型加速，全年營收達4478.96億元，改寫歷史高峰，每股盈餘有機會挑戰一個股本的歷史新高。

文曄1月合併營收482.48億元，月增加6.62%、年增加28.55%，一舉創下單月歷史新高。

受惠伺服器、網通、工業及車用等訂單暢旺下，文曄營運自去年第四季起表現強勢，1月延續氣勢，營收雙增創下歷史新高。以首季來說，法人樂觀看好，文曄手機部分在經過一季時間庫存調整，預估先前遞延訂單可望在第一季展開，第一季營收將優於以往的季節性表現。另外，以全年來說，文曄先前有協助客戶導入開發新應用及新產品，將在今年呈現逐季發酵，預估2022全年營收將再創新高、維持雙位數成長。

文曄今年起股價一路走高，2022年已經從73.5元一路走高到今日的98.9元，波段漲幅達34.56%。