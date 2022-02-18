工業電腦廠泓格(3577)去年營收首度突破10億元歷史新高大關，元月營收呈現年增、月減局面，泓格發言人鄭碧玉表示，訂單需求續揚下，工控表現不錯，加上公司未受缺料所苦，首季通常是年度低點，目前營運表現看起來還行，成長動能持續看俏，而TPU醫材方面，貢獻營運還沒這麼快，產線擴增也仍在規畫當中。

泓格股價去年11月初結束潛伏期後，隨後緩步向上震盪墊高，周五開低翻紅走揚，午盤放量勁揚、觸及81.5元，終場收漲4.79%報78.8元，相較本周三創下82元的十餘年高點，股價還在高峰上，2022年便已漲幅達35.39%。

1月合併營收7725.1萬元，年增5.65%、月減10.87%。目前IPC大廠仍深陷缺料困境，交期拉長到數月以上，而泓格交期則相對優於同業，也因此受惠去年以來的轉單效應，拉貨強勁，成為去年與今年業績大幅成長的因素之一。

先前談到泓格規畫將現有三條產線擴增至六條，並積極備料加速生產。公司表示，目前仍在規畫當中。

TPU方面，毛利表現可望優於工控業務，有助營收、獲利雙成長，但TPU醫材方面，營運貢獻還沒這麼快。展望後市，由於國內外客戶訂單需求展望良好，整體營運成長動能持續看俏，泓格對今年營運展望維持樂觀看法。