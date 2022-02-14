為提高稻米產業競爭力，並穩定農民收入，農委會2022年起開辦水稻收入保險，投保期間至3月31日止，尚未投保的農民朋友，特別是無法取得租約之實際耕種者，務必把握時間踴躍投保，以維權益。

農金局說明，水稻收入保險分為「基本型」及「加強型」，其中「基本型」保險由現行農業天然災害現金救助機制轉換，為全面納保項目，保險費由農委會全額補助；其理賠基準為各鄉(鎮、市、區)產量減產超過2成，每公頃可獲理賠1.8萬元。但農民如未完成投保手續，將無法獲得保險理賠，特別提醒農民，務必把握時效，於3月底前至當地農會辦理投保事宜。

農金局強調，水稻收入保險為實際從事稻作生產者始可投保，為簡化其投保作業程序，倘其非為土地所有權人，如無法取得租約，以本人切結方式即可辦理投保；又如未在申報種稻時併同投保「基本型」保險，仍可於3月底前，向鄰近農會辦理投保事宜。

至於「加強型」保險部分，農金局指出，是提供沒有申報公糧之農民自由選擇加保，農民最低只要繳交1成保險費，保單即可生效，只要低於基準產量5％以上即可啟動理賠，另為減輕農民負擔，農委會補助1/2保險費，且部分縣市政府亦加碼提供補助。

農金局表示，全球氣候變遷日趨嚴峻，因應極端天氣發生之頻率及強度增加，面臨的災害型態多元，為避免農民看天吃飯，讓農民生活更有保障，政府近年來致力推動農業保險，目前已開發25種品項、39張保單，呼籲農民朋友踴躍投保農業保險，強化災變因應能力，共同打造安心的農業環境，使營農生活有保障。