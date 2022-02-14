富邦金控今公布1月自結稅後淨利227.63億元，不僅較去年同期成長12.5％，每股稅後盈餘(EPS)為1.93元，虎年開春第1個月就博得好彩頭，拿下金控稅後淨利、EPS雙冠王。

富邦金控表示，受惠子公司富邦人壽與富邦產險成長動能強勁，稅後淨利雙雙創下單月歷史新高，推升金控1月稅後淨利創下單月歷史新高；富邦金控1月底淨值約8845億元，普通股每股淨值66.81元。

截至1月31日，富邦金控已取得日盛金控58.54％股權，而富邦金於1月認列日盛金投資收益1.55億元。

富邦人壽1月稅後淨利為199.22億元，較去年同期成長26.2％，創下歷年單月獲利新高；台股受國際股市大幅拉回影響，當月指數終以下跌3.0％作收，富邦人壽因應風險環境變化，積極實現獲利，亦維持彈性增持超跌優質個股，人壽淨值逾5350億元，淨值比率高於10％，RBC超過300％，資本水準維持良好。

債市投資方面，美債利率逐步走高，富邦人壽1月上旬即掌握機會實現利得，調整投資部位並增加現金，以期利率回升後，伺機投資海外債券，有利於經常性收益擴大；新台幣走勢略為走貶，單月匯兌損益與避險成本優於去年同期，外匯價格變動準備金亦較前月提升，1月底餘額約118億。

富邦人壽1月合併初年度保費收入(First Year Premium)達172.6億元，較去年同期上升14％，合併總保費收入(Total Premium)達505.1億元，國內壽險業績預估排名第二。

台北富邦銀行1月稅後淨利14.54億元，銀行核心業務存放款動能強勁，餘額較去年同期分別成長21％及16％，利息淨收益較同期成長8％，截至1月底逾放比率為0.16％，備抵呆帳覆蓋率為764％，資產品質維持穩健。

富邦產險稅後淨利20.99億元，較去年同期成長140.8％，主要受惠於處分國內股票利益，1月簽單保費收入達56.07億元，創下歷年單月簽單保費新高佳績，不論在個人保險或企業保險皆有雙位數成長，帶動公司整體較去年同期大幅成長16.4％，其中又以商業火險成長46.1％及工程險成長16.4％之表現亮眼。