三大飲料飲品包材廠宏全國際（9939）、吉源-KY（8488），與福貞-KY（8411）14日公布自結元月合併營收表現不同調。其中，宏全自結元月合併營收19.63億元，年增6.57％；吉源自結元月合併營收3.96億元，年增49.46％。不過，福貞自結元月合併營收6.83億元，年減11.66％，主因是農曆年節相較去年提前，旺季效應已於去年12月大幅反映所致。

宏全表示，自結元月營收年增的原因，主因是大陸單月營收創歷史新高、東南亞印尼新產線貢獻。展望第一季營運，受惠於客戶持續推出新產品及因應旺季備貨需求，加上公司新產線及新接單產品持續加入，因此，法人看好宏全今年度營運表現。

吉源指出，農曆年前，元月訂單還是有符合旺季需求，帶動元月合併營收年增49.46％，農曆年後，2月開始到第二季，通常是產業淡季，但公司會趁這段時間，布建庫存，因應後續旺季出貨。

福貞說，公司近幾年配合主要客戶需求，提供即時在地供應的生產布局持續發酵，若以去年第四季至農曆年前的旺季期間業績來看，則是歷年表現最佳。

福貞透露，第一季為產業淡季，惟預期與去年同期相較，仍可保有雙位數的成長表現，除由於合併福貞新竹廠之後，將帶進的台灣地區營收直接挹注外，公司配合主要客戶搶占區域性市場考量，陸續在大陸河南及山東等地設廠或擴廠，因此，隨著客戶的市佔率逐步擴大，取得更多的訂單份額與更重要的供應商位置，公司預期與客戶依存度更高下，後續的雙贏效果，將會更為顯著。

未來一年內，隨著主要客戶的腳步，福貞-KY山東廠，將再增加3億～5億支鋁罐產能，預計自第三季起貢獻營收。公司亦已配合客戶需求，開始籌建陝西廠成為集團在大陸的第六個金屬包裝容器生產基地，進度為今年第一季開始建設廠房及基礎建設，2023年第一期產線可望投產，年產能約6億支鋁罐。

福貞強調，公司的主要客戶為全國性飲料品牌，近幾年積極朝區域市場發展，以爭取更大的市場占有率，因此在地化生產、區域化生產已是趨勢，如河南及陝西等地過去相對是製罐產業的空白區域，公司配合客戶赴當地設廠，幾乎等同取得相當的訂單保證，與客戶的戰略夥伴關係亦更為密切。未來一年隨著山東新產線與陝西新廠等陸續導入量產，會是公司保持成長的重要動能。

福貞指出，公司選擇投入在地化、區域化生產，亦已逐漸產生外溢效果，尤其過去一年原物料大幅上漲，造成當地的區域性飲料品牌業者，在更大型金屬包材廠不以其為優先供貨對象，中小型廠又因環保政策趨嚴、原材料成本上漲形成巨大衝擊而退出市場，讓公司得因此爭取到區域性飲料品牌業者，成為公司新客戶。