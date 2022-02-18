18日，日本政府公布當地元月核心CPI(消費者物價指數)連續第5個月增加，但增幅卻低於2021年12月，不過，卻提供日本央行可繼續實施超寬鬆政策的一個好理由。

對日本CPI而言，由於能源價格近日看漲，預計未來幾個月應會同步增加。同時。2021年日本調降的手機費，未來不會計入計算，故不會拉低以後的CPI數值。

日本最新官方數據中，剔除波動較高的生鮮食物，但包括燃料成本的當地元月核心CPI，年增0.2%。不過，低於市場預估的0.3%，更是明顯低於2021年11月以及12月的0.5%。

研究機構NLI Research Institute表示，日本消費者通膨因為食物與能源價格雙漲，預估將從3月開始加速增加。若手機費降價因素不考慮，4月時搞不好將上看1.5%以上。

日本央行每次利率政策決定前，都會參考CPI相關指數後才會做出決定。

從2021年9月至元月以來，日本核心CPI都是增加的只是增幅不同，過去5個月中，最高是0.5%，最低也有0.1%。

此元月物價報告中，2020年底日本國內旅行補貼政策結束後，出外住宿費僅年增0.6%，增幅創7個月最低。另外，降價的手機費用，也使得元月CPI下滑約1.5%。

學者專家認為，未來幾個月日本CPI就算大漲，日本央行都不太可能要升息，但景氣刺激計畫或許會改變，例如，擴大補貼大漲的燃料價格，或再大撒幣給一般家庭。

根據統計，因電費與燃料成本上揚，元月份能源價普遍來說年增17.9%，創40多年來最大漲幅，部分原因是電費和燃料成本飆升。雖然日圓長期走貶，日本央行仍堅持擴大量化寬鬆，就是希望當地通膨能早日達到目標值2%。