央行經研處今天公布M2年增率為7.87%，連續第4個月下滑，並跌破8%。對於M2年增率下滑是否透露市場資金動能趨緩？央行經研處副處長蔡惠美表示，目前市場資金依然充沛，若以今年GDP的成長預測數再加上通膨估值，M2年增率7.87%依然高於上述2項數據的總合，意謂市場資金動能無虞。

對於俄烏局勢變化，蔡惠美表示，戰爭開打台股已跌破萬八，2月股市震盪一定也會反應在金融情勢上，央行下個月召開理事會，目前會密切關注俄烏局勢。

行政院主計總處今公布，今年經濟成長率預測值由4.15%上修至4.42%，今年CPI年增率由1.61%上修至1.93%。2項數據相加的數值為6.35%。

央行統計，元月份證券劃撥存款減少，和股市交易量有關，元月本土疫情升溫，美股震盪走低。證券劃撥存款月底數為3.1366兆元，月減320億元，但仍維持了3兆的相對高水位，對M1B年增貢獻率為1.99%，股市成交日平均為2774億元。