就在新加坡疫情再度升溫之際，23日當地政府表示，受到食物、電力以及天然氣價格上漲拉升，當地元月核心CPI(消費者物價指數)續創近10年來最高。

新加坡央行主要參考的經濟指標之一當地核心通膨，元月年增2.4%並創2012年9月以來最高，與市場預估值2.5%相差無幾。至於總體通膨則上升4%，也符合預估值4.1%。

另外，新冠病毒似乎在新加坡又開始肆虐起來。22日，當地單日新染疫者為26032位，中央政府表示，疫情雖又重寫紀錄，但高峰期應該尚未到來，表示未來幾周應還可見到更大規模傳染事件。

星國政府還指出，雖然需要氧氣以及重症新冠患者數目前並不多，但為維持一定的醫療量能，輕症或無症狀的民眾可考慮居家自我治療康復。在過去近1個月約29.4萬新冠病例中，多達99.7%屬輕症或根本是沒有任何症狀的。

新加坡550萬人口中，約91%是完整接種，另有66%已打過加強劑。