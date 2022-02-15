台股今天由中小型股領軍強漲，配合重量級半導體雙雄台積電（2330）、聯發科（2454）均展開反彈，加權指數重返萬八大關，指數守住季線，且站上10日線，不過，反彈量能未擴大，至中午近11點半時，成交值僅有近1400億元，市場估計今天元宵節反彈行情，成交值可能只有約2100億元。

台股今天為航空雙雄二檔個股的獨角戲，至近11點時，成交量雙雙衝上36～37萬張以上，已較前一天量能激增，成交量第三名的聯電只有6萬多張（前一天為16萬多張），此外，第四名的群創成交量約6萬張、第五名的開發及4.7萬張、第六名的友達4.5萬張、第七名華晶科4萬餘張。

更受到關注的是，貨櫃三雄今天成交量急速萎縮，貨櫃龍頭長榮今天維持小漲元，但到11點半左右，成交量只有3.5萬元，遠較前一天的14萬多張成交量明顯萎縮；萬海成交量2萬多張，也較前一天7.55萬張銳減；陽明更僅1.6萬張，前一天為7.11萬張。