晶圓代工大廠台積電2022年資本支出估達400～440億美元，面板大廠友達亦宣布啟動睽違14年的在台擴廠計畫，身為主要合作供應商的無塵室設備工程廠漢唐(2404)可望同步受惠，今年營運可望恢復成長動能、明年營運展望同步看俏。

漢唐股價1月初觸及191元後震盪拉回，1月底下探172.5元後震盪緩步回升，今（21）日持平開出後獲買盤敲進，走揚1.11％至181.5元，早盤持穩盤上，表現優於大盤。三大法人近期偏多操作，上周合計小幅買超17張。

漢唐2021年自結合併營收256.06億元，年減28.55％、仍創歷史次高。前三季歸屬母公司稅後淨利19.7億元、年減37.4％，每股盈餘（EPS）10.34元、已賺逾1股本，雙創同期第三高。2022年1月自結合併營收21.13億元，月減10.4％、年減3.48％，亦為同期第三高。

台積電因應晶圓代工市場需求暢旺，持續擴大資本支出建廠擴產，身為無塵室設備工程主要供應商的漢唐成為最大受益者之一，並搭上台積電海外擴產列車、取得美國亞利桑納州廠相關大單，今年可望逐步進入入帳認列期，增添營運成長動能。

同時，面板大廠友達核准2022年資本支出280.73億元，其中超過200億元將用於后里8.5代廠興建計畫、自明年起分階段投入，為睽違14年重啟在台擴廠計畫。市場認為，友達過去無塵室工程亦與漢唐合作，漢唐後續可望再取得友達新廠工程，持續增添營運成長動能。