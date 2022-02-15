俄烏局勢持續緊張，台股今日微幅開低後震盪走高，在台積電(2330)持續弱勢下，電子權值股午盤賣壓逐漸湧現，金融股無力撐盤，雖有航空雙雄強勢及觀光類股力挺表能，但指數仍由紅翻黑，終場集中市場收低45.86點、為17951.81點，險守季線，總成交值縮減至2318.40億元；櫃買市場彈升0.84點、收217.65點，總成交值同樣縮減至713.82億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股早上出現反彈，但在俄烏氣氛仍然緊張之下，指數維持弱勢整理。目前Fed升息趨勢已成定局，俄烏局勢當未化解，短線台股難脫整理格局，不過觀察這兩日台股的量能沒有放大，顯示多頭並沒有太大的恐慌，留意季線的支撐。

盤面上，台積電今日開低收在633元，下跌0.63%；聯發科(2454)收在1100元，下跌0.45%，股價在季線上盤堅；觀光族群挾著跨境旅遊希望最快在第3季開放，個股表現強勢，易飛網(2734)、五福(2745)等紛紛收紅，漲幅在7%左右；高端疫苗(6547)旗下新冠疫苗取得巴拉圭緊急使用授權(EUA)今日跳空鎖停到底，收在265元；航空雙雄也高飛，長榮航(2618)今日突破前高，收在32.25元，上漲7.39%、華航(2610)收在27.45元，上漲2.81%。

由籌碼來看，外資昨日在現貨市場站賣方，在期貨市場方面，外資昨日加碼空單2000餘口，整體淨空單口數回到約2.1萬口。由技術面來看，短線上來看型態偏弱，季線若守不住，恐將出現幅度較大的修正。

中信關鍵半導體(00891)ETF經理人張圭慧表示，俄烏衝突若走向極端，聯準會鷹派立場將可能有轉向機會，但短期觀望重點仍聚焦在本周即將公布的會議紀錄，其中關鍵看點有三：3月是否一次升息2碼、未來的升息計畫、縮減資產負債表規模的計畫會否提前執行，以及相關時程與幅度。1月聯準會會議結果公布後，「鷹浪」太強，致市場出現一波明顯回檔，現況觀察已有止跌跡象，估計市場已消化部份貨幣政策利空，目前市場共識為今年升息6次，預料若紀要沒有釋出更鷹派立場，俄烏衝突沒有進一步升溫，短期市場有望出現反彈。