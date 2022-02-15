台灣證券交易所統計1月上市公司營收顯示，1月全體上市公司營收總計3兆3413億元，年成長2735億元，增幅8.92％。當月營收呈現成長趨勢主要產業為航運業、油電燃氣業及半導體業，衰退趨勢主要產業為橡膠工業、金融保險業及其他電子業。

證交所表示，1月營收成長較大產業中，航運業因疫情影響供需失衡，導致貨運需求成長及運價上漲，營收年增率達82.87％；油電燃氣業因油價走高，導致石化基本原料價格上漲，營收年增率47.45％；半導體業受5G晶片及車用晶片等市場需求強勁且供不應求影響，1月營收年增率28.53％。

營收衰退較大產業中，橡膠工業受車用輪胎及醫療手套供需變動影響，營收年減16.96％；金融保險業因保險業務淨收益減少，營收年減約1成；其他電子業受零組件缺料及部分終端產品成長動能放緩影響，導致營收衰退。

此外，主管機關於今日召集證交所等證期週邊單位，密切關注俄烏緊張情勢對股市及上市公司影響，持續掌握國際局勢。