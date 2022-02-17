因應中國大陸去年9月宣布暫停進口台灣鳳梨釋迦，農委會及外貿協會聯手擴大對日行銷，17日在東京Palace Hotel舉行冷凍鳳梨釋迦發表會，除了介紹美味營養的台灣釋迦，更完整呈現原汁原味的冷凍全果鳳梨釋迦、切丁以及冰棒、釋迦酥、釋迦太陽餅及釋迦老婆餅等加工品驚艷全場，可望繼鳳梨後再度引發新一波採購熱潮。

貿協董事長黃志芳透過視訊表示，台灣是世界上鳳梨釋迦種植面積最大、品質最優良的國家；但基於鮮果檢疫問題尚無法輸日，現在冷凍技術成熟，終於可以讓日本民眾享用甜美的釋迦。

會中更首次揭密台灣冷凍全果鳳梨釋迦技術，運用真空包裝，維持鮮果之原形與品質，並符合冷凍果品的安全衛生，品味期可達6個月以上，也強調我農民種植鳳梨釋迦採用草生栽培，堅持不使用除草劑，搭配費工的疏果及套袋工法，是台灣鳳梨釋迦品質穩定的秘訣。

現場包括進口商及通路商包括日本兼松株式會社、精品超市紀之國屋、Wismettac、Harawii 、船昌、Sunbel及大型連鎖通路等重要買家均出席，業者普遍認為鳳梨釋迦香味濃郁、甜度夠，具商品魅力；日本冷凍釋迦進口商則表示，鳳梨釋迦切開可見如牛奶般細緻滑嫩的果肉，還帶有淡淡鳳梨香氣，透過Palace Hotel Tokyo法式餐廳更推出「鳳梨釋迦法式奶凍」及「酥皮鳳梨釋迦派」2項創新甜品。

貿協強調，除了日本擴大行銷，將持續佈建生鮮及冷凍鳳梨釋迦海外通路，包括香港、馬來西亞、日本及新加坡等陸續將台灣鳳梨釋迦推廣至海外。