高雄六龜盛產蜜風鈴蓮霧，顏色深紅討喜，口感清甜多汁，深受消費者喜愛。近日六龜區農會為協助蓮霧行銷，與高雄當地食品加工廠合作，推出蓮霧凍乾，保留蓮霧清香的味道，適合全家大小一同品嘗。

近日六龜區農會為協助蓮霧行銷，與高雄當地食品加工廠合作／高雄市政府農業局提供

高雄六龜區因地理高、氣候冷涼，加上早晚溫差大，一直是高雄重要的蓮霧產區，所生產的蜜風鈴蓮霧果實碩大紅豔，爽脆的口感及多汁清甜的果肉，深受國內外消費者的青睞。六龜區農會與高雄在地的一鳴生技農園合作推出「好結果蓮霧果脆」，利用-40℃冷凍乾燥技術、經過48小時乾燥製成蓮霧凍乾，不但口感酥脆，同時完整保留了蓮霧清香的風味，更留住了蜜風鈴蓮霧紅艷的果皮色澤及營養，非油炸的製品讓人吃起來0負擔。有別於一般低溫烘乾製成的果乾容易有水份過多及糖分黏膩的口感，六龜的蓮霧凍乾只融你口不黏你手，不論大人小孩都能清清爽爽、不分季節地享用來自六龜的蓮霧。

六龜區農會總幹事林芷蕾表示，六龜的地理位置及氣候條件得天獨厚，孕育出的蓮霧品質優良，為協助農民多元產銷，研發獨特的蓮霧凍乾，以優秀的原料品質加上先進的果乾技術，提供消費者最美味的蓮霧凍乾。一鳴生技農園蕭旦倫經理表示，六龜的蓮霧水分豐厚、香氣十足，非常適合製成凍乾，利用冷凍乾燥技術能夠保留蓮霧的天然香氣並做成酥脆的口感，是個會讓消費者耳目一新的產品。目前在六龜區農會超市及網路皆有販售，未來也計畫上架電商平台及文青系書店。

高雄六龜蓮霧凍乾新上市 保留風味色澤 好吃凍抹條_六龜農會蓮霧乾／高雄市政府農業局提供

農業局長張清榮表示，農業局長年以來積極輔導農民開發新的農產加工品，雖然高雄蓮霧的盛產期只在每年的12月至翌年5月，但是利用加工技術開發農產加工品，就能延長農產的商品壽命，讓民眾全年都能品嘗蓮霧的風味。張局長強調，目前仍是高雄蓮霧的產期，民眾可以多加挑選高雄的蓮霧，而蓮霧凍乾也可以當成是日常的零食。農業局未來將持續推廣農產加工品並輔導包裝設計，提升產品品質及風格，期望高雄的優質農產品及加工品能獲得國內外市場的支持。