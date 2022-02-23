起火燃燒的鋼瓶，且吹管未裝設安全器。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄左營區一處工地22日下午工人正施工時，一個乙炔鋼瓶突然起火燃燒，消防局人員獲報，在旁灑水戒護。高雄市勞工局也立刻派員勞檢，當時工人在使用氧乙炔熔接裝置從事鋼筋切割作業時，研判是未依規定於氧氣及乙炔管路設置安全器，導致乙炔管路回火，造成壓力錶爆裂於氣瓶口而燃燒，因此將依法對雇主裁處3萬至30萬元罰鍰。

左營區一處大樓新建工地22日18時30分許，工人使用氧乙炔熔接裝置從事鋼筋切除作業，乙炔鋼瓶卻突然冒火燃燒，消防局獲報後到場處理，若是直接噴水滅火，恐會導致乙炔回火而引起爆炸，基於安全先在旁灑水戒護，等待乙炔燃燒完再進行處理，所幸未造成人員傷亡。

高雄市勞工局接獲通報隨即派員實施勞檢，事故現場主要工程作業項目為新建大樓地質改良，在使用氧乙炔熔接裝置從事鋼筋切割作業時，研判未依規定於氧氣及乙炔管路設置安全器，導致乙炔管路回火，造成壓力錶爆裂於氣瓶口燃燒。

勞工局指出，雇主對於氧乙炔熔接裝置，為防止氧氣背壓過高、氧氣逆流及回火造成危險，應於每一吹管分別設置安全器。由於該事業單位設置安全器，導致回火引起鋼瓶燃燒，雇主違反《職業安全衛生法》相關規定，將依法裁處3萬至30萬元罰鍰。

勞工局呼籲營造工地相關業者，於使用氧乙炔熔接裝置時，應確實於每一吹管分別設置安全器，並使勞工接受安全衛生教育訓練，正確使用氧乙炔熔接裝置，以消弭危險因子。勞工局也針對中小企業提供改善安全衛生設施的輔導與補助，並呼籲原事業單位應落實承攬管理責任，確保安全衛生統合管理，防止承包商勞工發生職業災害。