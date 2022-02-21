上海、深圳交易所最新大盤指數為，上証指數3475.2686點、下跌15.4887點，深成指數10642.9106點、上漲13.4866點。

《深滬股》上証指數下跌10.2967點、深成指數上漲7.0045點
《國際金融》西門子給力 歐股續漲0.25％
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