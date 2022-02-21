位於台南市安南區樂活路、宜居三路口的九份子指標型大案「上曜 湖映白」去年底公開，日前舉行動土典禮。（柯宗緯翻攝）

上曜建設為回饋在地並為音樂教育扎根，宣布成立音樂圓夢計畫，提供經費150萬元，挹注九份子國中小管弦樂團長期發展，期待建立音樂文化風氣，為下一代奠定良好的音樂學習環境與基礎。

位於台南市安南區樂活路、宜居三路口的九份子指標型大案「上曜 湖映白」去年底公開，日前動土特別邀約九份子國中小管弦樂隊熱烈演出。

上曜指出，深耕台南，本著企業的成就，來自於社會的支持，取之於社會，用之於社會，多年來不斷關懷教育議題與落實企業社會責任，長期關注孩子的教育環境，上曜整合集團資源與力量，持續陪伴下一代走在希望的路上。

上曜建設投資興建的湖映白，位處台灣首座國際低碳示範區；九份子重劃區正核心位置，廣達1717坪基地，正臨3.1萬坪中央水路景觀公園，旁臨1.3萬坪九份子雙語中小學，得天獨厚的雙首排景觀地段條件。

上曜建設以六星級飯店規格打造湖映白公設，室內項目包含挑高7米迎賓大廳、空中泳池、閱覽室、健身房、瑜珈教室等多達二十八項豐富公設空間。