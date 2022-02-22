巴西里約熱內盧州山城貝德羅保利斯15日遭遇暴雨襲擊，引發洪水和土石流，罹難人數增至180人，至少104人失蹤，州民防廳仍在持續搜救，近千人失去家園。氣象專家表示，未來幾週仍有降雨機率。

民防廳表示，這是貝德羅保利斯（Petrópolis）史上最大悲劇，超過1988年暴雨造成171人死亡；2011年該地區也遭到超強暴風雨襲擊，73人喪生。

15日的強烈降雨在山城多處引發土石流和洪水，摧毀道路房屋，短短6小時內下了260毫米的豪雨，高於2月一整個月的預期降雨量。

南大河州氣象局（MetSul）氣象學家西亞斯（Estael Sias）說，當地情況令人擔心，因為預測未來10天還會下雨，3月上半月也可能有大雨，貝德羅保利斯等不到有利於災後恢復的乾燥天氣，又會再降雨。

西亞斯表示，3個條件的組合釀成貝德羅保利斯史上最大悲劇，包括雨量、山區地形，以及聖埃斯皮里圖州（Espírito Santo）的冷鋒穿過里約熱內盧山區。

西亞斯說，貝德羅保利斯四面環山，平均海拔約800公尺，可能在該地區的天空形成濕氣，降下傾盆大雨。（編輯：郭中翰）1110222