美國家居建材零售商家得寶（Home Depot）22日盤前，公布第四季銷售年增11％至逾357億美元，每股獲利3.21美元，均優於市場預期。

但預測今年銷售將「輕微」成長，每股獲利成長幅度不到5％。其股價盤前下跌近3％至約337美元。