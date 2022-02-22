家得寶財測沒驚喜 盤前下跌近3％ 22:252022/02/22 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國家居建材零售商家得寶（Home Depot）22日盤前，公布第四季銷售年增11％至逾357億美元，每股獲利3.21美元，均優於市場預期。 但預測今年銷售將「輕微」成長，每股獲利成長幅度不到5％。其股價盤前下跌近3％至約337美元。 高途宣布停止高中學科輔導服務 盤前價跌3％ 巴西股市強漲 買盤力挺 #盤前 #家得寶 #財測 #驚喜 #美國家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園男太想剪頭髮 才踏進理髮廳竟秒噴25萬 18:052022/02/18 社會 台版三上悠亞元宵夜「找炮打」 享受「被擊中的驚喜」 21:262022/02/16 娛樂 億川推世界專利油壓精品 04:102022/02/21 產業特刊 社評／從歷史擷取智慧 04:102022/02/17 焦點新聞 美財政刺激對經濟振興效應正快速消退 22:532022/02/21 財經 寒流未報到 嘉明湖山屋提前降初雪 山友直呼：太驚喜 15:112022/02/17 生活 美房市飆天價 房貸規模創高 04:102022/02/20 全球財經 業績強＋財測優 思科股價大漲 04:102022/02/18 全球財經 小S露深溝報喜 阿雅驚喜現身吐：我的時日不多了 09:252022/02/20 娛樂 五堅情嗨歌飆舞 5566驚喜加持 04:102022/02/20 娛樂新聞 台中這廟辦摸彩大撒幣 千份紅包驚喜不只台幣還藏百元美金 15:592022/02/20 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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