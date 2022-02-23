23日隔夜美股續跌，俄烏緊張局勢持續，美國聯準會貨幣政策走向也受到市場矚目。不過，盤後美股期指開始反彈並有擴大趨勢，目前標普500期漲近0.6%、那斯達克100也漲0.8%左右。

★主要指數

道瓊跌482.57點，跌幅為1.42%，收33596.61點，創8個月新低。

那斯達克跌166.55點，跌幅為1.23%，收13381.52點，連續3個交易日都創近1個月新低。

標普500跌44.11點，跌幅為1.01%，收4304.76點，創4個多月低點並進入修正區。

費城半導體跌28.23點或0.83%，收3356.07點。

★消息

據悉，俄羅斯外長將與美國國務卿於24日召開會議，之後，美俄元首可能也將於25日召開高峰會。

受烏東局勢劇變衝擊，MSCI新興市場東歐指數大跌超過13%，創2008年金融海嘯以來最大單日跌幅。同時，俄羅斯股債匯市一片殺聲隆隆，俄股盤中一度重挫17%。

美國2月消費者信心指數降至110.5，是2022年9月份以來最低，元月數據則下修至111.1，不過較市場預估110來得佳。

★分析

多家券商預估，聯準會將從3月開始升息，芝加哥期貨交易所認為，聯準會3月15日至16日利率會議時，升息可能性為100%，且先會調升1碼。

投資策略單位Strategas也表示，聯準會2022年幾乎每次會議都會升息。不過，調高利率不失為一個利多消息。同時，聯準會目前尚未完全放棄景氣刺激計畫，仍在繼續購買美債，可視為量化寬鬆的一種行為。

調研單位FactSet統計數據，美企財報已近尾聲，迄今為止表現穩健，在已公布的400多家標普500成分股當中，有77.7%的美企獲利超過市場預估。

★類股

標普500各大產業全面收低，非必要性消費族群領跌，跌幅超過1.5%的能源股以及跌近1.4%的材料下修較多。同時，通訊服務類股跌近1%，跌幅最小的是公用事業類股，跌幅不到0.1%。

★重磅股

科技龍頭類股全部收黑，表現最差的特斯拉收跌逾4.1%。原FAANMG、現稱GANMMA的6大科技股當中，Netflix跌逾3.5%，原稱Facebook的Meta跌近2%，蘋果跌近1.8%，亞馬遜跌近1.6%，谷歌母公司Alphabet跌逾0.4%，微軟則是小跌不到0.1%。

★焦點股

季報獲利優於預期的家用建材大廠家得寶，收跌近8.8%。

財報中，獲利與營收都較預期差的床墊寢具業者Tempur Sealy，更是重挫逾19%。

計畫將以11億美元收購銀行軟體業者Technisys的SoFi，下跌近10%。

上修財測，並重申2022年獲利預估可望達成的全球前5大食品商卡夫亨氏，收漲約5%。

2021年7月上市以來，首次實現獲利的甜甜圈業者Krispy Kreme也漲超8%。

梅西百貨跌4.98%，但是財報中營收與獲利都超乎預期。同時，梅西百貨將實施20億美元庫藏股計畫，還將股息增加5%。

★台股ADR

台股ADR除中華電信漲0.91%，其餘均收跌，台積電跌2.01%、日月光跌1.08%、聯電也跌1.05%。