欣興（3037）23日舉行線上法說會，公司表示，ABF載板需求暢旺，如果有新的合作，現在客戶要訂產能，可能都要訂到2027～2030年了，供不應求的趨勢持續下，客戶仍在積極尋求更長遠的產能。

全宇產品價量揚 業績戰高
實體法說在即 富采股價相對抗跌
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