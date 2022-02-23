欣興法說會：ABF需求暢旺，產能滿到2027 16:142022/02/23 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 欣興（3037）23日舉行線上法說會，公司表示，ABF載板需求暢旺，如果有新的合作，現在客戶要訂產能，可能都要訂到2027～2030年了，供不應求的趨勢持續下，客戶仍在積極尋求更長遠的產能。 全宇產品價量揚 業績戰高 實體法說在即 富采股價相對抗跌 #欣興 #產能 #ABF #需求暢旺 #法說會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣大法說會 未來將投資五大具成長性業務 17:412022/02/22 財經 欣興2021年獲利創高 並上修2022年資本預算 22:352022/02/22 財經 PwC Taiwan「2022臺灣企業領袖調查」系列專欄三－不懼疫情 臺灣企業快速因應環境變動建立競爭優勢 04:102022/02/22 金融．稅務 英飛凌擬投資逾20億歐元擴大馬來西亞居林前端工廠寬能隙半導體產能 10:322022/02/22 財經 強化收益能量 三芳、永裕 啟動質量升級 04:102022/02/23 證券．權證 英飛凌喊產能吃緊 醞釀漲價 04:102022/02/23 產業．科技 《電子零件》欣興將合併旭德 17：00重訊記者會說明 15:232022/02/22 財經 《電子零件》財報靚＋戰力UP 外資看欣興續樂觀 12:332022/02/23 財經 華新去年每股賺4.27元 創高 04:102022/02/23 證券．權證 油棕價量雙揚 全宇-KY拚2022年營運高峰 15:062022/02/22 財經 聯發科 衝5G手機晶片市占 04:102022/02/22 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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