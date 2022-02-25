天鈺(4961)今(25)日舉辦法人說明會，董事長林永杰表示，今年各個產品線依舊有穩定成長動能可期，也維持產能增加10%的預期目標，預計在疫情逐漸趨緩下，產業將恢復以往淡旺季循環，股利政策上，應該會維持以往逾5成的配發率，實際仍需待董事會商議。

林永杰表示，隨著全球疫情趨緩，景氣循環不會再像過去兩年強勁，會恢復到以往有淡旺季之分，天鈺也在去年第四季慢慢建立庫存，以迎接第二季、第三季的需求，希望不要再和去年依樣被客戶追著跑，供給、需求會慢慢回歸正常。

產能部分，林永杰表示，在需求回歸正常，供應商庫存也恢復下，產能應該不會像之前那麼緊張，但還是不會輕易釋出，天鈺依舊每天緊盯產能，維持今年新增10%產能的預估。

展望2022年，林永杰表示，過去幾年天鈺營運持續成長，今年也希望可以維持一定程度的成長。天鈺以往驅動IC占比8成，這2~3年持續多元化產品組合，均是天鈺未來的成長動能。就各產品線來說，驅動IC不論個尺寸目前很重要的目標就是要切入車載，車載市場龐大，目前大部分TOUCH IC絕大半仍是外商，故有利於台系TDDI打入車用，另外，子公司天德鈺AMOLED手環預計在上半年量產，手錶、手環的產品也會在今年補齊，天德鈺是天鈺子公司，主要業務為TDDI、OLED驅動晶片；電源管理IC部分，可望受惠智慧家居需求以及元宇宙發酵前的類似工業元宇宙的商機；其他產品部份，彩色電子書已經送樣重要客戶認證，有機會切入教育市場，其他產品領域天鈺今年力拚成長幅度超越平均。

股利政策部分，天鈺以往配息率都有超越5成，今年也預計如此，但細節還是要待董事會決議。