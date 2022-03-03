2022年台北國際體育用品展（TaiSPO）將於下周10日於南港展覽館2館登場，展覽的重頭戲為多家臺灣高階健身及運動品牌齊聚，展現臺灣業者的創新研發及智慧製造實力，貿協秘書長林芳苗3日表示，今年結合軟硬體的「智慧健身房專區」除了展現智慧運動體驗，亦藉此打造運動生態圈商機。

臺灣體育用品工業同業公會理事長楊惟超表示，雖然全球疫情尚未停歇，但根據Market and Research的報告指出，全球體育用品產業依然成長13.5％，市值來到4407億美金，更驅動業者推動數位化的商業模式。

台北市體育用品商業同業公會理事長黃建旺亦提到，疫情也催化業者導入科技應用，提供更人性化的產品服務，同時永續意識抬頭，臺灣業者更應該先一步思考ESG以及淨零碳排可能帶來的商機。

TaiSPO今年循例與台北國際自行車展同時雙展聯手，整體規模將超過2000個攤位，為亞洲最全方位的運動健身用品採購平台；展覽品項涵蓋健身器材、戶外用品、各式球類、運動服飾、布料暨配件、潛水及水上休閒用品和智慧穿戴裝置等。

林芳苗表示，為呈現產業趨勢潮流，今年新增三大特色活動，包括結合軟硬體的「智慧健身房專區」，展現由岱宇、喬山等大廠展出智慧聯網的健身器材、重訓機台、銀髮產品及智慧服務，提供參觀者一次體驗各品牌智慧產品的機會，全球健身課程的領導品牌萊美（Les Mills）也將於展中推出免費運動課程。

此外，首次與臺灣越野自行車運動經營品牌Dirty Formosa合作，集結超過10個國際品牌於戶外場地推出Outdoor Taipei展區，打造郊外愜意的運動休閒氛圍，並同步規劃「TaiSPO DigitalGo線上展」及「視訊採購洽談會」等數位服務。

而隨著體育用品產業轉型數位化，2023年TaiSPO展覽將升級調整為台灣國際運動及健身展（Sports and Fitness Taiwan），結合智慧科技以及運動科技服務，打破產品框架提供更多情境體驗，以打造全人健康產業為主線，一同與臺灣廠商搶攻全球商機。