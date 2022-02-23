大陸2022年在貨幣政策上逐步放寬，瑞銀投資銀行首席中國經濟學家汪濤預計，政策寬鬆正在推進，未來會有更多支持措施推出，而受益於銀行貸款走強和政府債券發行提速，相信中國人民銀行還有可能進一步降準，但不會再下調政策利率，信貸增速可能進一步反彈，繼續預計基建投資將增長4％以上，房地產政策將進一 步溫和放鬆。

汪濤還指出，在3月5日兩會召開前政府可能不會推出重大政策，將面臨一段時間數據及政策真空期，而根據瑞銀研究部及瑞銀證據實驗室（UBS Evidence Lab）利用中國主要城市的高頻資料進行「把脈問卷調查」數據顯示，1月份大陸房地產銷售持續下降，地方土地市場低迷，30個主要城市的房地產銷售較上年大跌三成，百城土地成交量年減22％。

不過，今年春運期間旅客量大幅反彈，年增長37％，惟仍遠低於2019年常態水平，而且春節假期消費支出低於2021年。

汪濤稱，受益於銀行貸款走強及政府債券發行加速，1月信貸增速超預期，反映貸款信貸寬鬆政策的效果開始顯現，隨政策寬鬆正在推進，預計未來會有更多支持措施推出。