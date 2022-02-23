澳洲統計局23日公布，去年第四季薪資年增幅，從2020年下半的低點1.4％擴大到2.3％，與前季相比增加0.7％。但此增幅不足以說服澳洲央行（RBA）進行2010年來第一次升息，RBA曾表示，薪資增幅須超過3％，通膨率才有可能達到2％-3％目標區間，在此之前不會調高官方現金利率。