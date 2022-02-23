澳洲去年Q4薪資增幅2.3％ 升息要再等一等 21:192022/02/23 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲統計局23日公布，去年第四季薪資年增幅，從2020年下半的低點1.4％擴大到2.3％，與前季相比增加0.7％。但此增幅不足以說服澳洲央行（RBA）進行2010年來第一次升息，RBA曾表示，薪資增幅須超過3％，通膨率才有可能達到2％-3％目標區間，在此之前不會調高官方現金利率。 台股選股不選市 聚焦基本面佳族群 歐美股抑鬱 資金轉向新興市場 #薪資增幅 #RBA #升息 #增幅 #澳洲統計局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 5年券得標利率 逾二年新高 04:102022/02/22 金融．稅務 多重資產基金 投資避風港 04:102022/02/23 投資理財 俄烏衝突擴大 Fed下月升息2碼機率陡降 17:572022/02/22 財經 俄烏地緣政治與升息風險增 資金流入股市驟降 11:202022/02/23 財經 權證星光大道－中鋼 內資承接股價抗跌 04:102022/02/23 證券．權證 美國升息在即 M&G：留意亞股兩大變數 13:312022/02/23 財經 風雨生信心 高息成長股抗震 04:102022/02/23 財經要聞 俄烏衝突+升息 股仍優於債 專家建議這樣配置 13:312022/02/23 財經 惠譽示警：美元太強 新興主權國家 債信面臨風險 04:102022/02/23 全球財經 金研院看世界－韓國2022年的經濟前景預測 04:102022/02/23 專題周報 匯率期貨趨勢專欄－俄烏衝突 美元避險需求增 04:102022/02/22 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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