TPK-KY宸鴻（3673）公告2021年第四季自結營運成果，自結合併營收為241.4億元，自結稅後淨利為1.2億元，稅後稀釋每股淨利為0.29元。2021年全年營收達1030.9億元，稅後淨利為10.7億元，稀釋後每股淨利為2.63元。

宸鴻第四季自結合併營收為241.4億元，較上季減少4.1％，主要係季節性庫存調整及客戶產品世代轉換所致。智慧型手機營收因受到客戶新舊產品轉換影響，季減7.3％，此外，7～11吋產品整體營收較上季減少14.8％，係因季節性因素及新舊產品轉換所致。筆記型電腦需求仍屬健康，然受到零組件缺料影響，第四季營收僅較前季成長2％。由於產品組合改變及營運規模縮減，致第四季營業毛利率略降為3.8％，營業毛利達9.2億元。第四季整體營業費用增加為10.0億元，佔營收比重4.2％，主要係公司提撥年終績效獎金，營業損失為0.9億元。第四季淨利息費用約為1000萬元，外匯淨收益約400萬元，稅後淨利約1.2億元，稅後稀釋每股淨利約0.29元。

2021年係TPK面對主要客戶產品規格調整之挑戰的第二年，公司全年營收為1030.9億元，較前一年度減少10.0％。因營運規模縮減及產品組合改變，營業毛利降為37.7億元，營業利益率為3.7％，公司營業費用在成本有效控管下，佔營收成本約3.4％，維持與2020年相當。2021年營業利益為3.1億元，營業利益率0.3％，全年稀釋後每股淨利為2.63元。