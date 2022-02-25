老董不願提告雙方自行和解。（陳鴻偉翻攝）

55歲陳姓男子24日肁午駕駛聯結車，在北市石牌路擦撞1台千萬賓利，造成賓利左側車門凹陷刮傷，警方到場處理後，車主表示沒要提告，選擇與司機和解收場。

警方調查，陳男駕駛的聯結車，24日上午10時行經石牌路一段時，因車身過長疏忽，擦撞38歲陳姓司機駕駛的賓利轎車，當時徐姓老闆也在車上，事故發生後雙方停車查看，警方獲報後也到場了解。

兩名駕駛酒測值均為0，事故也未有人受傷，從事科技業的徐姓老闆向司機表示不會提告，雙方自行和解維修費用，警方在抄錄相關資料後離去。