俄羅斯與烏克蘭戰事緊張，大陸解放軍也很巧合的在南海進行軍演，根據軍事網站《南海戰略局勢感知計劃》今(26日)上午10時許在推特PO文，美國海軍一艘拉爾夫·約翰遜號驅逐艦（USS Ralph Johnson，DDG-114），目前在澎湖南方台灣海峽海域，疑似由北往南通過台海，同時鵝鑾鼻外海也出現美國海軍EP-3E電子偵察機，而目前國防部對此尚未正式回應。。
正值歐洲烏克蘭戰事緊張之際，中國海南海事局25日晚間發布航行警告，明天起將一連3天在南海舉行軍事訓練，並畫定區域，禁入船隻駛入。
據「軍事訓練，瓊航警018／22」公告：南海，2022年02月27日至03月01日，每日1100時至1500時，在以19-37.12N／110-57.32E為中心，6海浬為半徑的圓形區域內進行軍事訓練，禁止駛入。
對於此一訊息，我國防部尚未回應。
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