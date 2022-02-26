俄羅斯與烏克蘭戰事緊張，大陸解放軍也很巧合的在南海進行軍演，根據軍事網站《南海戰略局勢感知計劃》今(26日)上午10時許在推特PO文，美國海軍一艘拉爾夫·約翰遜號驅逐艦（USS Ralph Johnson，DDG-114），目前在澎湖南方台灣海峽海域，疑似由北往南通過台海，同時鵝鑾鼻外海也出現美國海軍EP-3E電子偵察機，而目前國防部對此尚未正式回應。。

美飛彈驅逐艦拉爾夫·約翰遜號驅逐艦（USS Ralph Johnson，DDG-114）上午通過台海，一架美國海軍EP3電偵機也在巴士海峽巡弋。(翻攝南海戰略局勢感知計劃推特)

正值歐洲烏克蘭戰事緊張之際，中國海南海事局25日晚間發布航行警告，明天起將一連3天在南海舉行軍事訓練，並畫定區域，禁入船隻駛入。

據「軍事訓練，瓊航警018／22」公告：南海，2022年02月27日至03月01日，每日1100時至1500時，在以19-37.12N／110-57.32E為中心，6海浬為半徑的圓形區域內進行軍事訓練，禁止駛入。

對於此一訊息，我國防部尚未回應。