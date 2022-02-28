據中新網報導，大陸駐烏克蘭大使館網站昨（27）日傍晚消息指出，為便於展開目前危機形勢下的各項準備工作，即日起大陸駐烏克蘭大使館開始對已登記大陸公民資訊進行核對。部分人員護照號碼、所處城市等關鍵資訊缺失，將會接到使館工作人員的問詢電話，請務必配合，以免屆時對自身造成影響，並強調有關電話不涉及任何財務資訊和具體安排，後續事宜應密切關注使館發佈通知。

根據大陸外交部消息，目前在烏克蘭的大陸公民約6000人左右，主要分佈在基輔、哈爾科夫、奧德薩等幾個地區，以留學生和經商為主。由於戰爭突然發生，大部分大陸在烏公民仍然滯留在烏克蘭。

據大陸觀察者網專欄作者、民航業評論員察張仲麟撰文認為，本次俄烏戰爭的撤僑，與過往大陸執行的撤僑行動相比區別很大。由於烏克蘭陸地大部分與俄羅斯、白俄羅斯接壤，加上因為戰爭導致領空關閉，民用飛機不可能從烏克蘭境內起飛，最為快捷的空運撤僑顯然是不可能的。

而靠海地區也有俄軍行動，海運也只能排除在外，因此研判可以選擇的撤僑方法只有從陸路運輸到第三國，再從第三國乘坐飛機回大陸。