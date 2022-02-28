去（2021）年發生數起讓民眾震怒的酒駕肇事、致死案件，讓酒駕相關話題成為各界關注焦點。民眾黨日前修正候選人提名辦法，堅決要求「酒駕0容忍」，但網紅四叉貓（劉宇）今（28）日爆料指出相關內容再度進行修改，變成「1次可容忍」。

民眾黨提名的市議員陳品杰、林致兵日前遭爆有酒駕前科，引起網友不小的爭議，也讓提出「酒駕0容忍」的民眾黨頓時陷入尷尬，最後陳品杰宣布退出民眾黨，林致兵則宣布退選；事後，民眾黨為此修正提名辦法，只要有酒駕行為者均不予提名，就算是在提名後才發現也能撤銷提名。

不過四叉貓今日上午於臉書及PTT爆料，指出民眾黨近日寄信給黨代表們，內容提到提名辦法第四條再度進行修正，稱若酒駕行為未涉及刑責，僅受拒測以外的行政裁罰且僅有1次紀錄者，自受罰起滿10年後即可獲得提名。

信件內容指出，民眾黨在堅決反對酒駕的同時，也必須顧及人之常情，「不希望有人因為只吃了麻油雞、燒酒雞，無肇事且未達法定觸犯公共危險罪的標準，僅因被行政裁罰留下紀錄而喪失為大家服務的機會」，說「我們主張酒駕容忍但也無須矯枉過正」。

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