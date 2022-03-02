台灣上半年最大的科技電子盛會Touch Taiwan將在四月份開展，富采控股（3714）將聯手旗下子公司共同展出，除了展現晶元光電，隆達電子、晶成半導體、元豐新科技以及葳天科技在Mini LED 、Micro LED、感測、電動車、元宇宙以及第三類半導體最新產品與研發成果外，也將整合集團資源，以應用主題專區呈現最佳化合物半導體投資平台的全方位技術力。

富采發出新聞稿表示，富采控股成軍以來備受關注，成軍一年便交出亮眼的獲利成績， 各大終端品牌與富采合作的Mini LED產品也受消費者喜愛，本次展會中除了展示已量產的Mini LED應用外，富采也將大幅增加Micro LED技術展出比例，宣示富采在推動Micro LED量產已具備充足的能量。

除此之外，富采控股的主題展區也將結合「智慧移動」、「智慧生活」及「元宇宙」三大熱門主題場域，展現產品與技術的全方位布局。