台橡（2103）受惠主力產品合成橡膠與主要原料丁二烯利差擴大，去年營運大豐收，全年獲利可望挑戰賺進半個股本，創十年新高。不過台橡執行長蔡偉強提醒，丁二烯價格去年第三季觸底後，今年初出現一波反彈，尤其最近俄烏大戰推升國際油價飆破百美元，丁二烯價格可能在4、5月反應，台橡短線營運將面臨成本壓力。

蔡偉強說，由於大陸等石化新增產能前兩年陸續開出，使得丁二烯原料市場供給寬鬆，去年第三季，丁二烯價格跌到最低每噸約600美元，不過觸底後反彈，目前丁二烯價格已回升到每噸1110美元。

更重要的是，這兩周俄烏大戰爆發，由於俄羅斯是重要產油國，戰事推升國際油價飆破每桶110美元，接下來丁二烯價格一定會反應，預料4、5月價格可能推升，這將造成台橡短線成本墊高。

倒是在需求端，蔡偉強並不看淡，合成橡膠主要應用在輪胎，他觀察國際車市仍然穩健復甦，先前困擾的車用晶片短缺問題，最嚴重的時間也已經過去，下游車市暢旺有利成本轉嫁，預期產品利差還是可以維持一定水準。

受惠合成橡膠與丁二烯利差擴大，台橡去年營收325.33億元，年增35.4％；前三季稅後純益33.4億元，更比前年同期淨損2.86億元大翻轉，成功轉虧為盈，換算每股純益已達4.05元，法人看好台橡去年全年可望賺進半個股本，創十年新高。

台橡去年獲利暴衝有幾個重要原因，除了上述的主力產品利差擴大，台橡去年第二季出售高雄仁武廠閒置土地，獲得8.82億元的處分收益入袋，吞下業外大補丸。

另外台橡與印度石油公司合資的印度廠，經過先前的滲澹經營，這兩年營運調整效益開始逐漸發揮，尤其美國商務部去年初針對台、韓、泰、越出口的汽車輪胎課徵反傾銷稅，印度輪胎廠漁翁得利，迎來轉單，供應原料的台橡印度廠跟著沾光，去年表現成功轉盈。

目前台橡印度廠全產全銷，考量未來發展性，台橡內部已開始評估擴張印度產線的可能性，可望為公司未來營運再挹注新動能。