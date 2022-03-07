俄烏戰爭引發的供應受阻預期帶動原油價格持續飆漲，受此牽動，美國汽油價格在周日創下2008年以來的最高價。

根據美國汽車協會（AAA）提出的數據，全美汽油平均價格在周日升至每加侖4.009美元，創下2008年7月以來新高，現在美國消費者在加油時要比一周前多付40美分/加侖，比一個月前多付57美分。

美國某些地方的汽油價格漲得更兇，以加州為例，現在的平均價格已經站上每加侖5.288美元。

俄羅斯人侵烏克蘭的戰爭帶動原油價格飆升，汽油價格亦隨之跳漲。原油基本上就占汽油成本的5成以上，而現在美國原油交易價格已經創下2008年來新高。

由於俄羅斯向位於烏克蘭的歐洲最大核電廠開火導致俄烏緊張局勢進一步升高，以及美國政府考慮禁止俄羅斯油氣進口，上周五紐約期油飆漲8.01美元或7.44%，收在每桶115.68美元，創下2008年9月來新高價；周漲26.3%，創下2020年3月以來最大單周漲幅。倫敦布蘭特期油上周五大漲7.65美元或6.92%，收在每桶118.11美元，創下2013年2月來最高價；周漲25.49%，創下2020年4月來最大單周漲幅。

亞洲時間周一晨盤，美國期油持續飆升，稍早前一度漲逾10%，站上每桶130美元大關。布蘭特期油稍早前漲逾9%，每桶逼近129美元，兩期油合約均改寫2008年以來的最高價。

俄羅斯是全球主要的原油和天然氣生產國與出口國。自俄國入侵烏克蘭以來，美國與其盟國持續加重對俄國的經貿和金融制裁，但一直避免直接朝俄國的能源貿易揮刀，儘管如此，買家仍然刻意避開來自俄國的石油和天然氣，使原本在戰事爆發之前就已經趨於緊張的供應情況更加惡化。

此外，美國國務卿布林肯周日證實美國及其盟國考慮禁止俄羅斯石油與天然氣進口，以作為對俄國入侵烏克蘭的新制裁。

另一方面，美國國會正在加速推進一項完全禁止俄羅斯能源進口的法案。美國眾議院議長佩洛西曾表態她「完全贊成」參議院擬禁止俄國石油進口的提案。儘管油價上漲必定大傷荷包，但根據上周五完成的路透社/Ipsos民調，大約80%受訪的美國人認為美國應該停止採購俄羅斯的石油。

Lipow Oil Associates總裁Andy Lipow表示，由於原油供應受阻的影響將擴散到整個能源產業，全美汽油平均價格接下來將上看每加侖4.50美元。他並表示，原油買家正在減少向俄羅斯採購精煉產品，導致俄羅斯煉油廠關閉。碼頭工人拒絕替運載俄國油氣的船隻卸貨。保險費飆漲迫使船東取消在俄羅斯載貨的訂單，這也間接影響了哈薩克的原油出口。

汽油價格急升令人更加擔心通膨問題。

穆迪分析（Moody's Analytics）首席經濟學家Mark Zandi表示，俄國入侵烏克蘭將導致通膨問題惡化，且持續更長時間。如果原油供應嚴重受阻，油價恐將漲破每桶140美元，汽油價格將漲破每加侖5美元，這將帶動通膨預期攀升，進而引發「薪資物價螺旋式上漲」（wage-price spiral），那麼聯準會的升息立場可能不得不變得更為激進。

摩根大通則表示，66%的俄羅斯石油正在尋找買家，如果這場戰爭導致俄羅斯原油供應持續受阻，布蘭特油價可能站上每桶185美元。