韓國一家政府智庫表示，當地景氣正處於復甦正軌，但俄烏武力衝突不斷，石油以及原物料價格又高居不下，韓國未來經濟成長將有更多變數。

專門研究總經政策的KDI(韓國發展研究院)於7日表示，韓國製造業穩健復甦成長。同時，當地疫情突然升溫，似乎對服務業的影響也有限。不過，國際政治的地緣關係惡化，讓全球金融市場表現不穩。還有，原物料價格飆升，也增添景氣復甦不確定性。

因為，能源成本大漲可能會給韓國經濟帶來阻力。

由於晶片與汽車出口強勁，韓國景氣穩定向上，2021年經濟成長4%，是過去11年以來成長最好的。另外，韓國2月出口年增20.6%，已連續第16個月增加。

不過，在全球最大石油和天然氣生產國之一的俄羅斯與烏克蘭爆發衝突後，外界擔憂能源供應鏈恐怕斷鏈，外部風險不斷地升高。能源主要依賴進口的韓國，其主要參考杜拜油價，4日從2021年底每桶77.12美元，一下子就飆升至108.84美元。

另外，有消息傳出歐美大國正在考慮禁止進口俄羅斯石油，布倫特原油價格7日也馬上衝高至每桶139美元，創2008年金融海嘯以來最高。

由於俄烏情勢緊張，能源成本大增之下，韓國2月CPI(消費者物價指數)已連5個月都在超過3%達3.7%，而元月也漲3.6%。因此，韓國央行也將2022年通膨預估，從之前2%的目標值上修至3.1%。