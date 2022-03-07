國內疫苗打氣降溫，近期有多款疫苗將屆效，最後一批由民間團體捐贈的BNT疫苗共48萬劑，將於3月23日到期，中央流行疫情指揮中心表示，將持續努力讓疫苗全數完成接種，避免浪費，不過庫存的250萬劑AZ疫苗，依照目前的接種速度，很可能會打不完必須銷毀。

指揮中心表示，國內的疫苗庫存，包含250萬劑莫德納、250萬劑AZ、256萬劑高端、48萬劑BNT，其中BNT疫苗的有效期限僅到3月23日，AZ疫苗則於5月底屆效，高端則分別從4月19、22日至6月3日，陸續有28萬劑疫苗將到期。

對於台北市長柯文哲夫人陳佩琪所質疑的，剩餘的256萬劑高端若無法打完，我國將浪費30億元經費，衛福部長陳時中解釋，所有疫苗都是一併採購、分批交貨的模式，高端疫苗也一樣，截至6月3日有28萬劑將到期，依照目前每天3000至5000的接種數，沒有大量到期的危機。

陳時中指出，8、9、10、11月都陸續會有高端疫苗到貨，這是比較以後的事情，若這段時間有其他國家有疫苗需求，我國也願意提供高端進行疫苗外交，「大家別忘了，買不到（疫苗）時大家有很多怨言，至於買到疫苗後該如何適當運用，則要大家一起來。」