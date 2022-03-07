大陸國務委員兼外交部長王毅7日就「中國外交政策和對外關係」進行中外記者會。亞洲新聞台提問，去年大陸與東協建立對話關係30周年，加上區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）生效，未來如何深化與東盟關係？王毅說「中國東協關係沒有最好，只會更好」，將繼續把東協作為大陸外交的優先方向，堅定維護以東盟為中心的區域合作架構，維護東南亞無核武器區地位，支持以東協方式斡旋地區熱點問題，反對在本地區制造集團對立和分裂對抗。

王毅也強調，大陸與東協要做亞太穩定的守護者，亞太地區不是大國博弈的棋盤，東協國家不是地緣爭奪的棋子，而是促進地區發展繁榮的重要棋手。

王毅更指出彼此要做區域合作的引領者，推動RCEP全面有效實施，盡早啟動大陸東協自貿區3.0版建設；拓展藍色、綠色、數位經濟等新領域合作，共建國際陸海貿易新通道，打造區域合作新標桿。

在防疫方面，王毅表示，大陸與東協要做國際抗疫合作的倡導者，透過深化疫苗聯合生產、關鍵藥物研發等領域合作，讓雙方構築的「健康之盾」牢不可破，搭建的「快捷通道」、「綠色通道」運行順暢，以守護好地區各國人民的生命健康。