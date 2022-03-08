建通（2460）公布2月營收2.11億元，較1月2.64億元減少20.04％，較去年同期1.77億元增加19.65％。累計前二月營收為4.82億元、年減15.7％。 公司表示，2月合併營收較上月減少，主要受到農曆春節假期效應影響，下游客戶假期持續至2月中，採購力道放緩，預期3月起營收可望逐月回溫。

《光電股》玉晶光前2月營收年增23% Q1估較去年同期成長
遠雄建大豐收 前二月營收近48億、年增1.34倍
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