建通2月營收年增19.65％ 預期3月起回溫 10:152022/03/08 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 建通（2460）公布2月營收2.11億元，較1月2.64億元減少20.04％，較去年同期1.77億元增加19.65％。累計前二月營收為4.82億元、年減15.7％。 公司表示，2月合併營收較上月減少，主要受到農曆春節假期效應影響，下游客戶假期持續至2月中，採購力道放緩，預期3月起營收可望逐月回溫。 《光電股》玉晶光前2月營收年增23% Q1估較去年同期成長 遠雄建大豐收 前二月營收近48億、年增1.34倍 #建通 #月營收 #元減少 #較去年同期 #累計前 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 永豐金前二月賺27.07億 年增0.6％ 18:532022/03/07 財經 是方電訊 上月營收年增5.23％ 04:102022/03/08 證券．權證 產品結構優化有成 亞電2月營收年增16.88％ 10:152022/03/08 財經 中菲行2月營收30.81億元、年增52.8％ 22:022022/03/07 財經 研華 Q1營收挑戰150億高檔 04:102022/03/08 證券．權證 工作天數減少影響 禾伸堂2月營收月減24.48％ 18:102022/03/07 財經 《電子零件》晶技前2月營收年減4.36% Q1難超越去年同期 08:382022/03/08 財經 2月營收表現－暑期採購季提前備貨 邑錡 歷年同期新高 04:102022/03/08 產業．科技 旺季效益發威 東陽前二月營收年增11％ 09:592022/03/08 財經 台聚集團 2月業績趨緩 04:102022/03/08 證券．權證 神基2月營收 年增21％ 04:102022/03/08 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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