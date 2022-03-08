大陸最高人民法院院長周強今天（8日）在第十三屆全國人民代表大會第五次會議上，向大會報告工作。周強表示，人民法院準確貫徹死刑政策，對嚴重危害公共安全、嚴重影響群眾安全感的犯罪，對殘害婦女兒童、老年人等挑戰法律和倫理底線的犯罪，論罪當判死刑的，依法判處並核准死刑，堅決維護法治權威。

周強表示，依法維護疫情防控秩序。審結涉疫犯罪案件9653件。對故意隱瞞中高風險地區行程、違規接診發熱患者、偽造售賣核酸報告、「帶疫偷渡」等犯罪嚴懲不貸。會同海關總署等發佈打擊海上跨境走私犯罪意見，嚴懲走私凍品犯罪，防範疫情傳播風險。常態化開展掃黑除惡鬥爭。

周強表示，健全常態化掃黑除惡機制，防止黑惡勢力「死灰復燃」。加快案件清結，審結涉黑涉惡犯罪案件3409件18360人。推進黑財清底，執行到位財產刑及追繳、沒收違法所得405.7億元，堅決摧毀黑惡勢力經濟基礎。推進專項整治，發出相關司法建議3816份。鞏固整治「村霸」、「沙霸」、「菜霸」等成果，促進基層社會治理。

周強表示，依法懲治腐敗犯罪。審結貪污賄賂、瀆職等案件2.3萬件2.7萬人，秦光榮、王富玉等14名原中管幹部受到審判，彰顯黨中央正風肅紀、反腐懲惡的堅定決心。落實受賄行賄一起查，依法追繳行賄非法獲利，斬斷「圍獵」腐蝕、權錢交易的利益鏈條。加大職務犯罪贓款贓物追繳力度，實際追繳到位596.6億元。

周強表示，境外不是法外，首次適用「刑事缺席審判程序」審理程三昌案，裁定沒收外逃人員徐進、張正欣境內外巨額違法所得，對外逃腐敗犯罪分子「雖遠必懲」，讓其人財兩空。