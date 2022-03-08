元大金控子公司元大商業銀行公告，將發行111年度第一期一般順位金融債券新臺幣20億元，事實發生日為3月8日，發行期間為五年（111/3/21～116/3/21），發行利率為固定利率年息0.77％，募得價款之用途及運用計畫為支應綠色投資計畫與社會效益投資計畫之放款。