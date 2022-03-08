元大銀行發行金融債券20億元 16:422022/03/08 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 元大金控子公司元大商業銀行公告，將發行111年度第一期一般順位金融債券新臺幣20億元，事實發生日為3月8日，發行期間為五年（111/3/21～116/3/21），發行利率為固定利率年息0.77％，募得價款之用途及運用計畫為支應綠色投資計畫與社會效益投資計畫之放款。 台泥430億聯貸案 本月登場 蘇寧易購出售蘇寧消費金融39％股權 回收資金3.7億元 #元大銀行 #發行金融債券 #元大金控 #元大商業銀行 #將發 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸1月公募基金規模逾25兆人民幣創高 04:102022/03/05 全球財經 國壽砸260億開發高鐵桃園標案 04:102022/03/03 財經要聞 凱基銀 簽署加入碳核算金融聯盟 04:102022/03/03 金融．稅務 券商高薪挖角 銀行鬧理專荒 04:102022/03/07 財經焦點 烏克蘭發戰爭債 募2.7億美元 04:102022/03/03 全球財經 永豐攜手成大 培育學子開拓永續視野 04:102022/03/08 財經焦點 市場萎靡 風險性債券大失血 04:102022/03/08 投資理財 俄烏戰爭 金磚銀行暫停向莫斯科提供貸款 10:442022/03/05 國際 國際金融管理學院 開始招生 04:102022/03/03 金融．稅務 合庫廣發英雄帖 大舉徵才3百人 04:102022/03/08 投資理財 五大金控 開出逾二萬名職缺 04:102022/03/03 金融．稅務 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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